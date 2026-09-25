Fatih Erbakan, iktidarın 10 günlük karneyle milletin derdinde yoksun olduğunu savundu

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından iktidara seslenerek, "10 günlük karneniz tekrar gösterdi, siz milletin derdinde, tasasında, acısında yoksunuz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Borsası ve sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın kriz sürecindeki tutumunu eleştiren Erbakan, denetim ve sorumlulardan hesap sorma konularında yetersiz kalındığını ve gerçek sorunlar yerine farklı gündemlerle şov yapıldığını savundu. Erbakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"20 milyar dolar buharlaşırken ortada yoksunuz, gerçek sorumlulardan hesap sormaya gelince yoksunuz, ama giden paranın yanında çerez kalacak arabaların, jetlerin peşinde şov yapmaya geldiği zaman şampiyonsunuz. Mağdurun hakkını savunurken ortada yoksunu, hatanızı kabul etmeye gelince yoksunuz, vatandaşa SPK mevzuatı dersi verip algı yönetmeye, ekran karartmaya geldiği zaman şampiyonsunuz. Buradan iktidara sesleniyorum. 10 günlük karneniz tekrar gösterdi, siz milletin derdinde, tasasında, acısında yoksunuz. Ama Milli Görüş burada. Aziz Milletimizin yanındayız."