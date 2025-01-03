Fatih Erbakan, İsrail'le Ticaret Protestosu Nedeniyle Tutuklanan Gençlerle Buluştu

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İsrail'le ticaret' protestosu nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan gençlerle bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail'e ticaretin tamamen durdurulması için eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan gençlerle bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'le ticareti protesto eden ve bu nedenle haksız yere günlerce tutuklu kalan genç kardeşlerimizle İstanbul İl Başkanlığımız'da bir araya geldik. Zulme karşı onurlu duruşlarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, haklı mücadelelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.