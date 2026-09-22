Fatih Erbakan, Manisa Turgutlu'da 8 kişinin etkilendiği okul saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Manisa Turgutlu'da 8 kişinin etkilendiği okul saldırısına tepki gösterdi

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Fatih Erbakan, Manisa Turgutlu\'da 8 kişinin etkilendiği okul saldırısına tepki gösterdi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa Turgutlu'da bir okul yakınında silahla ateş açılması sonucu 8 kişinin etkilenmesine tepki gösterdi. Erbakan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve okullarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını temenni etti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırıya ilişkin, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve okullarımızda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbakan, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açılması sonucu 8 kişinin etkilendiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Çocuklarımızın eğitim yuvalarında dahi can güvenliğinden endişe duyduğu bir tabloyu kabul edemeyiz. Evlatlarımızı okula gönderirken aklımızda 'Acaba bugün başına bir şey gelir mi?' endişesi olmamalıdır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve okullarımızda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını temenni ediyorum. Rabbim milletimizi ve evlatlarımızı her türlü kötülükten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
Fatih ErbakanTurgutluGüvenlikPolitikaGüncelManisaRefahSon Dakika

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