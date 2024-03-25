Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağını söyledi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız." dedi.

25.03.2024 14:16
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız." dedi.

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda partisinin standını ziyaret eden Erbakan, buradaki konuşmasında, ramazan ayının milli görüş ve ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasına vesile olmasını temenni etti.

Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz ve Ümraniye Belediye Başkan adayı Orçun Şekercioğlu'na da başarılar dileyen Erbakan, milletin ekonomik krizden bunalarak Yeniden Refah Partisine koştuğunu söyledi.

Erbakan, ramazanın Gazze başta olmak üzere mazlum ve ezilenlerin kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunarak, "Milletimiz rantçı belediyecilikten bıkıp usanıyor, Yeniden Refah'a koşuyor, çünkü milli görüşün 54. hükümetteki uygulamalarını biliyor. Rantçı belediyecilikten kurtulmanın yolunun da milli görüş olduğunu biliyor, çünkü 89 ve 94'teki milli görüşün efsane belediyecilik hizmetlerini hatırlıyor." ifadelerini kullandı.

Üye sayılarının 500 binin üzerine çıktığını ve yeni hedeflerinin 1 milyonu aşmak olduğunu belirten Erbakan, bu konuda vatandaşın gayretli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Fatih Erbakan, "Milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız. Belediyelerde yeniden tarih, yeniden destan yazacağız inşallah." diye konuştu.

Erbakan, seçim günü vatandaşlardan, büyükşehirde Mehmet Altınöz'e, Ümraniye'de Orçun Şekercioğlu'na ve belediye meclisinde de partisine oy istedi.

Fatih Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz ve Ümraniye Belediye Başkan adayı Orçun Şekercioğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağını söyledi - Son Dakika

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