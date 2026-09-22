Fatih Erbakan, uyuşturucu yaşı 13'e indi diyerek manevi vatan seferberliği istedi - Son Dakika
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Fatih Erbakan, uyuşturucu yaşı 13'e indi diyerek manevi vatan seferberliği istedi

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Fatih Erbakan, uyuşturucu yaşı 13\'e indi diyerek manevi vatan seferberliği istedi
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, uyuşturucu yaşının 13'e indiğini ve her 4 vatandaştan birinin sanal kumar batağında olduğunu söyledi. Manisa ve Kahramanmaraş'taki olaylara değinen Erbakan, çağrısının siyasi değil topyekün bir seferberlik çağrısı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sanal kumar, uyuşturucu, aile yapısı ve gençlere yönelik risklere ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, Manisa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara değinerek, "Çağrımız siyasi değil; aziz milletimize topyekün bir seferberlik çağrısıdır" dedi.

Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Vatanımızın her bir köşesinden feryatlar yükseliyor. Gençliğimiz, nesillerimiz elimizden kayıp gidiyor. Her 4 vatandaşımızdan biri sanal kumar batağında, uyuşturucu yaşı 13'e inmiş durumda. Ekranlardan yozlaşma akıyor, aile kurumumuz SOS veriyor. Geçtiğimiz aylarda Maraş'ta bugün Manisa'da yaşananlar yaklaşan büyük tehlikenin habercisi. Çare, Manevi Vatanı ayağa kaldırmaktan geçiyor. Çağrımız siyasi değil; Aziz Milletimize topyekun bir seferberlik çağrısıdır. Gelin, Manevi Vatanımızı hep birlikte ayağa kaldıralım." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
KahramanmaraşFatih ErbakanPolitikaGüncelManisaRefahSon Dakika

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