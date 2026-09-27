Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi 1915\'teki hastane geçmişiyle eğitimini sürdürüyor

HAMDİ DİNDİREK/GÖKÇE KARAKÖSE - Fatih'te 1911 yılında eğitim öğretime başlayan ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim mirasını bugüne taşıyan Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi, tarihi binası, müzesi ve köklü geçmişiyle öğrencilerine yalnızca akademik eğitim değil, güçlü bir tarih bilinci de kazandırıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Fatih'te tarihi dokusunu koruyan yapısıyla eğitim vermeye devam eden Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi ele alındı.

Okulun kuruluş süreci, III. Selim döneminin önemli matematikçilerinden Gelenbevi İsmail Efendi'nin ailesine ait arazinin Osmanlı Maarif Nezareti tarafından eğitim amacıyla değerlendirilmesiyle başladı. Burada kurulan eğitim kurumuna da Gelenbevi İsmail Efendi'nin adı verildi.

"Gelenbevi İdadisi" adıyla 1911'de eğitim öğretime başlayan okul, 1913-1914 eğitim öğretim yılında "Gelenbevi Sultanisi" adını aldı. Bu dönemde binaya üçüncü kat da eklendi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915'te hastane olarak kullanılan okul binası, 1918'deki Fatih yangınında büyük hasar gördü ve ahşap üçüncü katını kaybetti. Yangının ardından öğrenciler eğitimlerini ara vermeden Mercan İdadisi'nde sürdürürken, bina 1924 yılında iki katlı olarak yeniden inşa edildi.

"Gelenbevi Ortaokulu" adıyla 65 yıl hizmet veren okul, 1992 yılında Anadolu Lisesine dönüştürüldü ve aynı yıl ek hizmet binası yapıldı.

Tarihi yapının özgün mimarisine uygun restorasyonu 2014 yılında başlatılırken, yeniden inşa edilen üçüncü katıyla okul, 2019'dan itibaren tarihi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Tarihi okul, Birinci Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanılması ve bünyesindeki okul müzesiyle İstanbul'un eğitim mirasını yaşatan önemli kurumlar arasında yer alıyor.

Okulun geçmişinden izler taşıyan müzede, farklı dönemlerde eğitim öğretimde kullanılan materyallerin yanı sıra ders ve okuma kitapları ile okulda yürütülen çalışmalara ilişkin görseller sergileniyor.

Yıllar içinde bir araya getirilen eser ve belgeler, okulun eğitim anlayışında ve günlük yaşamında yaşanan değişimi de gözler önüne seriyor.

Öğrencilerin okulun geçmişini yakından tanımasına imkan sağlayan müze, Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesinin 115 yıllık eğitim hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Uğur Vardarlı, AA muhabirine okulun tarih boyunca geçirdiği değişimleri ve öğrencilerine kazandırmaya çalıştıkları tarih bilincini anlattı.

Aynı zamanda tarih öğretmeni olduğunu belirten Vardarlı, "Böyle tarihi bir okulda çalışmak benim için çok önemli bir ayrıcalık. Her odasında, her dokusunda geçmişin izlerini görmek mümkün. Ayrıca okulumuz 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanılmış bir okul. Dolayısıyla binanın ruhunda bu izleri görmek çok etkileyici, o havayı da içeri girdiğimizde teneffüs edebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Vardarlı, adını dönemin ünlü matematikçisi Gelenbevi İsmail Efendi'den alan okulda öğrencilere geçmişin duygusunu vermeye çalıştıklarını belirterek, "Okula adım atan her öğrencimize ilk günden itibaren okulun ruhunu ve tarihini anlatmaya çalışıyoruz. Her gelen öğrencimize bu duyguyu vermek için idare olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük." diye konuştu.

Okulda yaklaşık bin öğrenci, bir müdür, üç müdür yardımcısı ve altmış öğretmen olduğunu kaydeden Vardarlı, okul içinde bulunan müzeye ilişkin de, "Okulun eğitim öğretim faaliyetleri süresince kullandığı materyaller, yapılan çalışmalarla ilgili görseller ve o dönem kullanılan ders kitapları, okuma kitaplarını bulabileceğiniz bir müzemiz, aynı zamanda bir kültür hazinemiz var." dedi.???????