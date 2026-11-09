Fatih Karagümrük\'te arızalanan servis minibüsünde yangın çıktı, 6 araç hasar gördü

Fatih'te seyir halindeyken arızalanan servis minibüsünde çıkan ve park halindeki 5 araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karagümrük Mahallesi Özgüven Sokak'ta saat 06.00 sıralarında seyir halindeki servis minibüsü arızalanarak durdu. Bir süre sonra minibüste çıkan yangın, sokakta park halindeki 5 araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Minibüsle birlikte 6 aracın hasar gördüğü yangında bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Aracı hasar gören Ozan Kılıçarslan, sesler üzerine uyandıklarını ve dışarı çıktıklarında araçların yandığını gördüklerini anlattı. Kılıçarslan, "Benim arabamın haricinde birkaç komşumuzun daha arabası hasar gördü. Biz de aracımızı çekiciye alacağız, haber bekliyoruz." dedi.