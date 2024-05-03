Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı

Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı\'nda anıldı

Fatih Sultan Mehmet'in vefatının 543. yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve tarihçiler tarafından Fatih Sultan Mehmet'in hayatı anlatıldı. Gebze Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin konuşmalarının ardından dua edilerek program sona erdi.

03.05.2024 13:52
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Fatih Sultan Mehmet, vefatının 543. yılında son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda anıldı.

Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659'da yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet'i anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Peygamberimiz onu müjdelemiş. Umuyoruz ki; Peygamberimize cennette komşu olacaktır. Kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gazeteci İsmail Kahramaman'ın moderatörlüğünde yapılan söyleşiye katılan tarihçiler Recep Kankal ve Ramazan Akbaş, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlattı.

Gebze İlçe Müftüsü Mahmut Çakır'ın dua etmesiyle sona eren programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı - Son Dakika

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