Fatih'te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Fatih\'te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1\'i ağır 2 kişi yaralandı

Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

26.04.2024 03:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Balat Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2. katındaki ikamet olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında 2 kişi yaralanırken, durumu olan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Olay, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
00:00 Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor Meteoroloji’den 35 ile sarı kodlu uyarı Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı
22:01 Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
00:31 Adana’da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 04:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement