Fatih\'te Alt Geçit Kapandı

Fatih'te alt geçide takılan tırın dorsesindeki konteyner, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Aksaray'daki Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde, Yenikapı istikametine ilerleyen 10 Y 4107 plakalı tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takılarak dorse üzerinde yan döndü.
Yolu tamamen kaplayan konteyner nedeniyle cadde ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Konteynerin kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
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