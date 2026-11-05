Fatih'te ambulansın önünü kesen şüpheli görüntüler sonrası hastanede gözaltına alındı

Fatih'te ambulansın önünü kesen şüpheli görüntüler sonrası hastanede gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te ambulansın önünü kesen şüpheli sosyal medya görüntüleri üzerine gittiği hastanede yakalanıp gözaltına alındı. Annesi için çağırdığı ambulansın geç geldiğini iddia eden şüpheliye idari para cezası uygulandı, yarın adliyeye sevk edilecek.
Fatih'te ambulansın önünü keserek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Seyyid Ömer Mahallesi'nde bir kişinin ambulansın önünü keserek uygunsuz davranışlarda bulunduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.
Çalışmada, kimliği tespit edilen M.T. (48) gittiği hastanede ekiplerce yakalandı.
Yapılan araştırmada, şüphelinin annesinin rahatsızlanması üzerine ambulans çağırdığı, ambulansın geç geldiğini iddia ederek uygunsuz davranışlarda bulunduğu anlaşıldı.
Şüpheli M.T'ye, Karayolları Trafik Kanununun "yayaların zorunlu haller dışında kara yolunda bulunarak trafiği zorlaştıracak, tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden idari para cezası uygulandı.
M.T'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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