Fatih'te Apartman Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Apartman Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı

14.03.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkartıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan Melek Çalıbaşı'nın (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Apartman Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Arda Turan’dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle
Ayşegül Eraslan’ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor Sözleri dikkat çekici Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

10:46
Mamdani New York’a “LGBTQIA İşleri Ofisi“ kurdu Başına trans kadın atandı
Mamdani New York'a "LGBTQIA+ İşleri Ofisi" kurdu! Başına trans kadın atandı
10:16
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’i böyle anlatmıştı Son sözü ders niteliğinde
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 10:53:39. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te Apartman Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.