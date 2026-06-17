Fatih'te park halindeki bir araçtan çanta çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Haziran'da Kemalpaşa Mahallesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin park halindeki bir aracın arka kapısını açarak araçta bulunan çantayı aldığı, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin N.Ç. (22) olduğu belirlendi. Şüpheli kadın, 15 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Araçtan Çanta Çalan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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