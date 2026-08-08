Fatih'te Bıçaklı Kavga: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Fatih'te Bıçaklı Kavga: 10 Gözaltı

Fatih\'te Bıçaklı Kavga: 10 Gözaltı
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Fatih'te bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Ali Anzo'nun olayıyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te 19 yaşındaki Ali Anzo'nun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Fatih'te 4 Ağustos Salı günü saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana gelen olayda, sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, barışmak amacıyla buluşmak üzere randevulaştı. Buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Bassam A. (20), Mahmut Nasır H. (18) ve Halıd A. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri devam eden diğer 2 şüpheli ise bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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