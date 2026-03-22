Fatih\'te Bina Çökmesi: 1 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu, göçük altında kalan bir kişi kurtarıldı.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 1 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.

Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.