Fatih'te Bina Yıkıldı, Sakinler Tahliye Edildi - Son Dakika
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Fatih'te Bina Yıkıldı, Sakinler Tahliye Edildi

Fatih\'te Bina Yıkıldı, Sakinler Tahliye Edildi

Fatih'te temel kazısı yapılan inşaat nedeniyle 4 katlı bina yıkıldı, sakinleri tahliye edildi.

30.09.2024 14:09
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FATİH'te gündüz temel kazısı yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binanın duvarı gece saatlerinde yıkıldı. Duvarın inşaata doğru yıkılmasının ardından binada oturanlar tahliye edildi; 4 katlı apartman mühürlendi. Duvarı yıkılan binanın yanındaki başka bir apartman ise yan yattı; apartmanın duvarlarında yarıklar oluştu.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokakta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı Piroğlu apartmanının merdiven boşluğundaki duvar, gündüz temel kazısı yapılan inşaata doğru yıkıldı. Sesleri duyan apartman sakinleri dairelerinden çıktıklarında merdiven boşluğundaki duvarın yıkıldığını ve dairelerde çatlaklar oluştuğunu gördü.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ; BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binada hasar meydana geldiğini tespit etti. Bunun üzerine 4 katlı apartmanda oturanlar tahliye edildi. Ardından da bina mühürlendi.

APARTMANIN DUVARI YIKILDI; BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA YAN YATTI

Belediye ekiplerinin incelemesi sonucu Piroğlu Apartmanı'nın bitişiğinde bulunan 4 katlı apartmanın da, tahliye edilen binaya doğruyan yattığı tespit edildi. Belediye ekipleri yan yatan binanın tahliye edilmesi gerektiğini binada oturanlara haber verdi. Yan yatan apartmanın dış cephesinde yarıklar da oluştu. Bazı bina sakinleri eşyalarını tahliye ederken, iki apartmanın etkilenmesine neden olan inşaatın durdurulduğu öğrenildi.

'DOĞRU DÜZGÜN UYUMUYORUZ'

Yan yatan binanın sakinlerinden Müesser Yılmaz, "15 gündür ben bu müteahhiti uyarıyorum. Çok derine indi, su çıkıyor. Temel desteğini teneke gibi verdi. Biz 15 cm yattık diğer evin üstüne. Biz yatınca o evde yattı. Dün bütün gün dozer çalıştı. 'Kürekle kazıyacak birilerini getirin' dedim. Ben 72 yaşındayım, benim buna aklım eriyorsa müteahhitin aklı nasıl ermiyor. Defalarca gittik; ben gittim oğlum gitti. Bize 'Belediye bana bu hakkı tanıyor' dedi. Biz bu evler 60 senelik olduğunu defalarca söyledik. Dün hafriyat araçları geldi, dozerde çalıştı. Saat 8'de herkes uyuyor. Saatin erken olduğunu ve insanların uyuduğunu söyledik. Dün bütün gün İstanbul'da ev aradık. Balkonum çöktü. Bizim bina 15 cm yan binaya doğru yattı. Kolonlarımız çatladı. Doğru düzgün uyumuyoruz. Bizden evimizi tahliye etmemizi istiyorlar. Mal sahibiyim. Bir emekli maaşıyla ve iki oğlumla yaşıyorum. Kolonlarım çatladı taşıyıcı duvarımız da yok.Kimse insanın hayatına değer vermiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

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