Fatih'te Cami Önünde Hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Cami Önünde Hırsızlık

Fatih\'te Cami Önünde Hırsızlık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde namaz kılarken çantası çalınan İshak Yılmaz, hırsızı polise bildirdi.

FATİH'te tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde öğle namazını kılmak için saf tutan İshak Yılmaz'ın (38), yanına koyduğu ve içerisinde yaklaşık 450 bin lira değerinde birikiminin bulunduğu çantayı çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin çantayı çaldıktan sonra koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay Fatih, Molla Fenari Mahallesinde bulunan Gazi Atik Ali Paşa camiinde 6 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy'de özel bir şirkette çalışan İshak Yılmaz, otomobil satın almak amacıyla biriktirdiği 70 bin lira nakit para ve 53 gram altını bozdurmak üzere Kapalıçarşı'ya doğru yola çıktı.

NAMAZ KILARKEN ÇANTASINI ÇALDILAR

Öğle ezanının okunması üzerine namaz kılmak için camiye giren Yılmaz, parasının ve altınlarının bulunduğu çantayı yanına koyarak saf tuttu. Yılmaz namaz kıldığı sırada, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, çantayı alarak hızla camiden uzaklaştı. Namaz sonrası çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KOŞARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda olayın caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelinin çantayı aldıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin izini süren polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli M.C.'nin daha önceden de 16 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İshak Yılmaz, Hırsızlık, Güvenlik, Adliye, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Cami Önünde Hırsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:16:23. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te Cami Önünde Hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.