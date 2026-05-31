Fatih’te Cinayet Planı Gözaltısı - Son Dakika
31.05.2026 18:51
Edirnekapı'da 2024 cinayetiyle ilgili yazışmalar bulunan 2 kişi adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Fatih'te Edirnekapı surlarında şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin cep telefonlarında 2024'teki bir cinayete ilişkin içerik ve yazışmalar bulunurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta Edirnekapı surlarında 2 kişinin şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yapılan kontrolde bölgede görülen A.H.K. (18) ve E.D.Y. (16) polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Şüphe üzerine yapılan incelemede 2 kişi arasında gönül ilişkisi olduğu, cep telefonlarında ise Fatih'te 2024 yılındaki bir cinayetle ilgili içerik ve yazışmalar bulunduğu belirlendi.

A.H.K'nin bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğünün tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin E.D.Y. ve annesi şikayetçi olmazken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan A.H.K. hakkında Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

