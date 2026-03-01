FATİH'te Cip Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FATİH'te Cip Kazası: 1 Yaralı

FATİH\'te Cip Kazası: 1 Yaralı
01.03.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH'te bir cip bariyerlere çarparak devrildi. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edildi.

FATİH'te yolda ilerleyen cip bariyerlere çarparak kaza yaptı.1 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü istikametinde ilerleyen cip bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip devrildi. Kaza sonrası yoldan geçenler sürücünün yardımına koşarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı. Yolda ilerleyen cipin bariyerlere çarparak devrildiği anlar araç kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'te Cip Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:36:05. #7.13#
SON DAKİKA: FATİH'te Cip Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.