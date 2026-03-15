Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Çocuğa Şiddet: 7 Şüpheli Yakalandı

15.03.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir çocuğu darbedip kayda alan 7 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu ele geçirildi.

FATİH'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan 7 şüpheli, görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıkarken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından 'Hürriyeti yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

YAŞI KÜÇÜK 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adlliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar

09:00
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti! İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi
08:37
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
07:54
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
07:42
ABD ordusu, Haseke’deki Rümeylan üssünden çekildi
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi
06:47
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi
Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
02:11
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 09:29:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.