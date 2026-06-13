Fatih'te Denizdeki Gençler Kurtarıldı

Fatih'te denize giren ve kıyıya çıkmakta güçlük çeken 3 genç kurtarıldı.

Eminönü Sahili'nde denize giren iki genç kız, bir süre sonra kıyıya ulaşmakta zorlandı. Kızlara yardım etmek isteyen erkek arkadaşları da denize atladı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kıyıya çıkmakta güçlük çeken 3 genç, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sahilde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.