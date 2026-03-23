Fatih\'te Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 10 Yaralı

23.03.2026 14:50
Fatih'te doğal gaz patlaması sonrası 2 bina çöktü; 10 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

FATİH'te dün meydana gelen patlamanın ardından çöken iki bina ve çevresinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta dün saat 12.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama sonrası bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. Ekiplerin enkazda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, 65 yaşındaki Semra Uruncan hayatını kaybetti. Bugün ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İGDAŞ ve Fatih Belediyesi ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar gören binalarda detaylı incelemeler yapılırken, evleri ağır hasar aldığı için binalara giremeyenlerin ihtiyaçlarının ekipler tarafından karşılandığı öğrenildi.

'ORTALIK TOZ BULUTU İÇİNDEYDİ'

Yıkılan binaların bulunduğu sokakta oturan Emine Durmuşoğlu, "Saat 12.00 gibi oturuyorduk. Torunum gelecekti, onun için hazırlık yapıyordum. Aniden cam açıldı ve bir patlama oldu. O anda bütün camlar aşağı indi sandım. Ortalık toz bulutu içindeydi. Büyük bir patlama oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yangın falan yoktu sadece toz bulutuydu. Aşağıya inmedik, buradan görünüyordu. Zaten bunalıma girdik, çok kötüyüm" dedi.

'HAVADAN TAŞ, TOPRAK YAĞIYORDU'

Memiş Karamukoğlu ise, "Alt sokakta oturuyoruz. Büyük bir patlama oldu, ne yapacağımızı şaşırdık. Tavan resmen havaya kalktı, tekrar oturdu. Kızıma bişey oldu mu diye korktum, ona koştum. Dışarı çıktım, havadan taş, toprak yağıyordu. Hemen olay yerine koştuk. Henüz yardım gelmemişti biz müdahale ettik. Çıkarabildiklerimizi çıkardık. Kıyameti yaşadık yani ondan sonra da yardım geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
