Fatih'te Doğal Gaz Patlaması
Fatih'te Doğal Gaz Patlaması

Fatih\'te Doğal Gaz Patlaması
22.03.2026 13:53
Fatih'te doğal gaz patlaması sonrası iki bina çöktü, enkazdan 5 kişi kurtarıldı.

Fatih'te doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıdaki 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 binada çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin kaldığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişi, göçükten çıkarılarak, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluştu.

Ekiplerin, enkazdaki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki binanın çöktüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

Acil Durum, İstanbul, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
