Fatih'te döviz bozdurma tartışmasında 2 kişi öldü, 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Fatih'te döviz bozdurma tartışmasında 2 kişi öldü, 10 şüpheli gözaltında

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İstanbul Fatih'te bir iş yerinde döviz bozdurma nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve sahte dolar ele geçirildi.

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuruosmaniye Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, silahla yaralanan A.A. (30) ve K.A.'nın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği, E.A. (19) ve B.S.'nin (33) ise yaralandığı tespit edildi.

İncelemede, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma yaşandığı ve ardından olayın meydana geldiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) gözaltına alındı. Ekipler, çalışmaların devamında 1 kişiyi daha yakaladı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve sahte dolar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te döviz bozdurma tartışmasında 2 kişi öldü, 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te döviz bozdurma tartışmasında 2 kişi öldü, 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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