Fatih'te döviz bozdurma tartışmasında 2 kişi öldü, 10 şüpheli gözaltında

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuruosmaniye Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, silahla yaralanan A.A. (30) ve K.A.'nın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği, E.A. (19) ve B.S.'nin (33) ise yaralandığı tespit edildi.

İncelemede, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma yaşandığı ve ardından olayın meydana geldiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) gözaltına alındı. Ekipler, çalışmaların devamında 1 kişiyi daha yakaladı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve sahte dolar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.