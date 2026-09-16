Fatih'te döviz bürosunda 2 kardeşin öldüğü saldırıda iş yeri sahibinin çalışanları ateş açmış - Son Dakika
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Fatih'te döviz bürosunda 2 kardeşin öldüğü saldırıda iş yeri sahibinin çalışanları ateş açmış

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Fatih\'te döviz bürosunda 2 kardeşin öldüğü saldırıda iş yeri sahibinin çalışanları ateş açmış
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Fatih Nuruosmaniye'de bir döviz bürosunda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada çatışma yaşanmadığı, iş yeri sahibi Kemal E.'nin çalışanlarının ofise gelen gruba kurşun yağdırdığı belirlendi.

FATİH'te bir döviz bürosunda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Büroda silahlı çatışma yaşanmadığı, iş yeri sahibi Kemal E.'nin, çalışanlarının iş yerine gelen gruba kurşun yağdırdığı öğrenildi. Kemal E.'nin saldırıda hayatını kaybeden iki kardeşin babalarıyla daha önceden bir dolandırıcılık olayı nedeniyle gözaltına alındığı ve birlikte hapis yattıkları belirtildi. Olay yerinde bulunan ve sahte olduğu belirlenen 1 milyon 900 bin sahte dolarla ilgili ise incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Fatih, Nuruosmaniye Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, döviz ve altın bozdurmak amacıyla kurulan bir ofisten silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin ardından ofiste bulunan bazı kişilerin pencereden, tenteye atlayarak hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olay yerine giden polis ekipleri gittiklerinde kan gölüne dönen ofisin içinde Adnan Aksoy (30) ve kardeşi Kadir Aksoy'u (27) öldürülmüş olarak buldu. Olay sırasında yaralanan E.A. (19) ve B.S. (33) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

OFİSE GELENLERE KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada kısa sürede yakalanan 10 kişinin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediliyor. Polis yaptığı soruşturmada karşılıklı bir çatışmanın yaşanmadığını, iş yeri sahibi Kemal E.'nin çalışanlarının, ofislerine gelen Aksoy kardeşler ve adamlarına çıkan tartışmanın ardından kurşun yağdırdıklarını belirledi.

ESKİ HUSUMETLİ ÇIKTIL.AR

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Kemal E.'nin olayda hayatını kaybeden Aksoy kardeşlerin babaları ile daha önceden bir dolandırıcılık olayı nedeniyle gözaltına alındıklarını ve birlikte cezaevinde yattıklarını tespit etti.

İŞ YERİNDE BULUNAN 1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR İNCELENİYOR

Öte yandan olay yerinde yapılan aramada iş yerinde bulunan 1 milyon 900 bin sahte dolarda inceleme altına alındı. Çatışmanın ardından ofiste bir dolabın içinde bulunan 1 milyon 900 bin sahte doların çatışmayla bir ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı belirledi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLMİŞ

Öte yandan iş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından işyeri güvenlik kamera görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede bazı görüntülerin silindiği belirlenirken, bu görüntülerin hard disk üzerinden kurtarıldığı ve incelenmeye başlandığı öğrenildi.

BİRİ DENİZDE BULUNAN İKİ TABANCA İNCELENİYOR

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan biri, şüphelilerin yer göstermesi sonucu Kumkapı Sahilinde denizden çıkarıldı. Bu silahın olay yerinde bulunan ikinci bir silahla birlikte kriminal polis laboratuvarında incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Aralarında iki grubun da üyelerinin olduğu gözaltındaki 10 kişinin sorgularının devam ettiği ve şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Kaynak: DHA
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