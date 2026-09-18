Fatih'te döviz bürosundaki silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Fatih'te döviz bürosundaki silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Fatih\'te döviz bürosundaki silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Fatih Nuruosmaniye'deki döviz bürosunda 14 Eylül'de 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan bir silah Yenikapı'da dalgıç polislerce denizden çıkarılırken büroda 2 milyon 580 bin dolar sahte para bulundu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,FATİH'te döviz bürosunda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin gözaltına alınan 12 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıda kullanılan silah Yenikapı'da dalgıç polisler tarafından denizden çıkarıldı.

Fatih, Nuruosmaniye Mahallesinde 14 Eylül'de döviz bürosundan silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin ardından ofiste bulunan bazı kişilerin pencereden, tenteye atlayarak hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri olay yerine gittiklerinde Adnan Aksoy (30) ve kardeşi Kadir Aksoy (27) silahla vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığını belirledi. Olay sırasında yaralanan E.A. (19) ve B.S. (33) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis kısa sürede ilk dalga operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgileri olduğu belirlenen biri yaşı küçük iki kişinin daha alınmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

İFADELERİNDE BİRBİRLERİNE SUÇLADILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini olayda ateş eden kişi olarak suçladıkları öğrenildi. Döviz Bürosu olarak kullanılan ofisin sahibi Kemal E.'nin ölen kişilerin konuşmak amacıyla bürolarına geldiklerini ancak aralarında çıkan tartışmanın ardından bir anda silahların patladığını söylediği belirlendi.

SAHTE 2 MİLYON 580 BİN DOLAR İNCELENİYOR

Öte yandan olayın meydana geldiği ofiste inceleme yapan polisin 2 milyon 580 bin dolar sahte para buldu. Paraların ne amaçla büroda bulunduğunun tespit edilmesi için araştırmanın sürdüğü belirtildi. Polis olayın sebebinin şüpheliler arasında yaşanan eski bir husumet olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

OLAYDA KAÇ SİLAH KULLANILDIĞINI KRİMİNAL İNCELEME SONUCU MEYDANA GELECEK

Olay yerinde bulanan bir silah ve Yenikapı sahilinde denizden çıkarılan tabanca ile olay yerine bulunan boş kovan çekirdeklerin incelemesi sonucu kaç silahın kullanıldığını belirleneceği öğrenildi.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fatih'te döviz bürosundaki silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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