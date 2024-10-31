Fatih\'te Eski Sevgili Çatışması: Bir Kişi Yaralandı

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FATİH'te Adem İ., eski sevgilisi A.K'nin erkek arkadaşı Emrah O.'yu silahla yaraladı. Yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığılırken, Adem İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Adem İ. ile A.K. bir süre sonra ayrıldı. A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu hazmedemeyen eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O.'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Adem İ. kaçmaya çalıştığı sırada, olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah O.'yu ambulansla hastaneye kaldırırken, Adem İ. ise polis merkezine götürüldü. Adem İ.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görgü tanıklarından çevrede esnaflık yapan Muhammet Emin Tekin, "İlk başta bir tartışma sesi duyduk ardından da 3 el silah sesi geldi. Biz de korkudan dışarı çıkamadık. Sadece silah sesini duyduk. Polisler de zaten suçluyu hemen yakalamış. Olayı tam göremedik" diye konuştu.