Fatih'te hediyelik eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdunda Öğrencilere İftar Sonrası Keyifli Bir Akşam

Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdunda kalan öğrenciler, iftar sonrası yapılan ikramlar ve ilahi ve semazen gösterisiyle keyifli bir akşam geçirdi. Öğrencilere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır gibi ikramlar sunuldu. Gençler, unutulmaz gece için yetkililere teşekkür etti.