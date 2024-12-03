Fatih\'te İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

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FATİH'te inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yan tarafta bulunan 6 katlı boş binanın çatısına sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokakta bulunan 4 katlı inşaatın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa süre sonra bitişiğindeki 6 katlı boş binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Çevre ilçelerden de görülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.