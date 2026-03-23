Fatih'te Kadın Cinayeti: Eş Tutuklandı

23.03.2026 21:13
Fatih'te eşi Semanur A'yı öldüren H.A. tutuklandı, yangın olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih'te eşi Semanur A'yı öldürüp evi ateşe veren şüpheli tutuklandı.

Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'taki evde çıkan yangın sonrası cesedi bulunan Semanur A'yı (29) öldürüp evi yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli H.A. "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

Ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan H.A'nın tutuklanması kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Şebnem Sokak'ta önceki gün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Dairede yapılan kontrolde, Semanur A'nın cesedi bulunmuştu.

Bina sakinlerinin yangının ardından hızla evden kaçtığını belirttiği genç kadının eşi H.A. gözaltına alınmıştı.

Bir çocuk annesi kadının bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenilmişti.

Şüpheli H.A'nın olay günü tartıştığı eşini darbedip boğarak öldürdükten sonra olaya yangın süsü vermek için evi yaktığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

21:42
Futbolcu Kubilay Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aralarında olduğu 7 kişi hakkında tutuklama talebi
Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında olduğu 7 kişi hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
21:18
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
