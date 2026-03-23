Fatih'te Kadın Cinayeti: Eş Tutuklandı

Fatih'te eşi Semanur A'yı öldürüp evi ateşe veren şüpheli tutuklandı.

Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'taki evde çıkan yangın sonrası cesedi bulunan Semanur A'yı (29) öldürüp evi yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli H.A. "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

Ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan H.A'nın tutuklanması kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Şebnem Sokak'ta önceki gün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Dairede yapılan kontrolde, Semanur A'nın cesedi bulunmuştu.

Bina sakinlerinin yangının ardından hızla evden kaçtığını belirttiği genç kadının eşi H.A. gözaltına alınmıştı.

Bir çocuk annesi kadının bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenilmişti.

Şüpheli H.A'nın olay günü tartıştığı eşini darbedip boğarak öldürdükten sonra olaya yangın süsü vermek için evi yaktığı tespit edilmişti.