Fatih'te Kavga: 1 Ölü, 10 Gözaltı
Fatih'te kavgada hayatını kaybeden Ali Anzo için gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta çıkan, Suriye uyruklu Ali Anzo'nun (19) hayatını kaybettiği, Ali H'nin de (26) ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 18 yaşından küçük 5'i Çocuk Şube Müdürlüğünden, diğer 3'ü ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.
Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ne olmuştu?
Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta 3 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo ile Ali H. bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Anzo kurtarılamamıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Çalışma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanmış,gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti.
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