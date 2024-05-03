Fatih\'te köprü altında sıkışan tır kurtarıldı

Fatih'te köprü altında sıkışan tır, ekiplerin çalışmasının ardından çıkarıldı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Aksaray istikametine giden 31 SS 835 plakalı tır, köprünün altından geçerken sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, tırı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Tırın köprü altında sıkışması caddede trafik yoğunluğuna neden oldu.
Çalışmalar kapsamında tır, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Polis ekipleri eşliğinde ters yönde ilerletilen tır sahil yoluna götürülürken trafik kısa süreliğine durduruldu.
Tırın bölgeden ayrılmasının ardından trafik normale döndü.
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