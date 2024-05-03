Fatih'te köprü altında sıkışan tır kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te köprü altında sıkışan tır kurtarıldı

Fatih\'te köprü altında sıkışan tır kurtarıldı

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde sıkışan 31 SS 835 plakalı tır, ekiplerin çalışması sonucunda köprü altından çıkarıldı. Tırın sıkışması nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Tır, geri hareket ettirilerek kurtarıldıktan sonra polis ekipleri eşliğinde sahil yoluna götürüldü ve trafik normale döndü.

03.05.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te köprü altında sıkışan tır, ekiplerin çalışmasının ardından çıkarıldı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Aksaray istikametine giden 31 SS 835 plakalı tır, köprünün altından geçerken sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, tırı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Tırın köprü altında sıkışması caddede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Çalışmalar kapsamında tır, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Polis ekipleri eşliğinde ters yönde ilerletilen tır sahil yoluna götürülürken trafik kısa süreliğine durduruldu.

Tırın bölgeden ayrılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

trafik, Olay, Ulaşım, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te köprü altında sıkışan tır kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:31 Gazze’ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 22:34:03. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te köprü altında sıkışan tır kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement