Fatih\'te Metruk Binada Kısmi Çökme, 3 Bina Tahliye Edildi

FATİH'te, 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Boş olduğu öğrenilen binanın bitişiğinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çöken bina ile ilgili çalışması devam ediyor.
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