Fatih'te Minibüs, Yaya Geçidindeki Kadına Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Minibüs, Yaya Geçidindeki Kadına Çarptı

Fatih\'te Minibüs, Yaya Geçidindeki Kadına Çarptı
07.03.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te geri manevra yapan minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, FATİH'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına geri manevra yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün altında kalan kadın yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesi Alyanak Sokak'ta meydana geldi. Geri manevra yapan 34 AN 8187 plakalı minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın aracın altında kalarak sürüklendi. Minibüs sürücüsü çevredekilerin uyarıları üzerine durarak aracını ileriye aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'CİDDİ BİR ŞEKİLDE YERDE SÜRÜKLENDİ'

Esnaf Harun Özçelik, "Öğlen saat 12 civarıydı. Burada büyük bir araç vardı. İleri gidiyordu, yol kapalı olduğu için biraz geri alayım dedi. Yaşlı bir teyzemiz vardı. O teyzemiz de arabanın arkasından karşıya geçmek isterken arabanın altında ciddi bir şekilde yerde sürüklendi. O anda hemen biz buradan koştuk, sese istinaden koştuk. 112'yi aradık, elimizden geleni yardım etmeye çalıştık. Ambulans ekiplerimiz geldi, ondan sonra da alıp götürdüler. Duruma hakkında da bilinci yerindeydi. Sadece söylediği şu; "beni eve götürün, hastaneye götürmeyin.ö Evini sorduk, adresini sorduk, telefon numarasını sorduk. Herhangi bir şekilde bilgisi yoktu. Sadece Silivrikapı'da oturduğunu söyledi. Biz de kimseye ulaşamadık. Sağ olsun ambulans ekiplerimiz, polis ekiplerimiz geldi. Olayla ilgilendiler ve hastane ye kaldırdılar. Şoför teyzeyi görmedi herhalde. Çünkü aracın boyu yüksek, teyzemiz biraz hem zayıf hem de kısa boylu. Bunu istinaden de araba geri geri gelirken görmedi. Zaten video kaydında da izleyeceğiniz üzere hemen aracın arkasından geçtiği için orada görülecek bir mesafesi yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Minibüs, Yaya Geçidindeki Kadına Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İrem’in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 16:33:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Fatih'te Minibüs, Yaya Geçidindeki Kadına Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.