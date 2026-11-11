Fatih\'te minibüsün arka camı, kimliği belirsiz kişinin taş atmasıyla kırıldı

Fatih'te minibüsün arka camı, kimliği belirsiz kişinin taş atmasıyla kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta park halindeki bir minibüsün arka camı, kimliği belirsiz bir kişinin attığı taşla kırıldı. Camın kırılmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaşan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasına kaydedildi.
FATİH'te kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki minibüsün arka camını taş atarak kırdı. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.50 sıralarında Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan minibüsün arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki taşı aracın arka camına fırlattı. Camın kırılmasının ardından şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. Minibüsün arka camının taşla kırıldığı anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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