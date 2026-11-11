Fatih'te minibüsün arka camı, kimliği belirsiz kişinin taş atmasıyla kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih'te minibüsün arka camı, kimliği belirsiz kişinin taş atmasıyla kırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te minibüsün arka camı, kimliği belirsiz kişinin taş atmasıyla kırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te minibüsün arka camı, kimliği belirsiz kişinin taş atmasıyla kırıldı
Haber Videosu

Fatih'te Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta park halindeki bir minibüsün arka camı, kimliği belirsiz bir kişinin attığı taşla kırıldı. Camın kırılmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaşan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasına kaydedildi.

FATİH'te kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki minibüsün arka camını taş atarak kırdı. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan minibüsün arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki taşı aracın arka camına fırlattı. Camın kırılmasının ardından şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. Minibüsün arka camının taşla kırıldığı anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Yerel Haberler3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 22:45:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Fatih'te minibüsün arka camı, kimliği belirsiz kişinin taş atmasıyla kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android