Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

12.06.2026 07:50
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İstanbul Fatih'te 3 motosikletin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, 1'i ağır durumda.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İskenderpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 MT 3573, 41 ASK 298 ve 34 DOS 187 plakalı motosikletlerin karıştığı kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Çine Sedat Çine:
    bunların hepsi birer can abi umarım iyileşirler de bu işten sonra daha dikkatli olur herkese 0 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Nimettepe Oğuzhan Nimettepe:
    yaralanan insanlardan biri ağır durumda imiş umarım kurtulur. bu kazalar çoğunlukla eğitim eksikliğinden kaynaklanıyo işte insanlar lisans almadan motosiklet kullanıyo 0 0 Yanıtla
  • Selahattin Çekerek Selahattin Çekerek:
    bu kadar motosiklet kazası neden bu kadar artıyo son zamanlarda gerçekten şaşırıyorum ya şoför eğitimi ve trafik kurallarına uyma konusunda ciddi bir sıkıntı var ülkede 0 0 Yanıtla
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