İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İskenderpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 MT 3573, 41 ASK 298 ve 34 DOS 187 plakalı motosikletlerin karıştığı kaza meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)