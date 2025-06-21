Fatih'te otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 4 katlı otelin eksi 2'nci katında yangın çıktı. Oluşan yoğun duman kısa sürede üst katlara kadar ulaştı.
İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, otelin üst katlarında mahsur kalan 4 kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Otelde Yangın Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?