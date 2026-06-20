Fatih'te Otobüs Kaza Yaptı

Fatih'te yolcu otobüsünün geriye doğru kayarak caddedeki iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gençtürk Caddesi'nde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen nedenle geriye doğru kaymaya başladı.

Otobüs, caddedeki bir iş yerine çarparak durabildi. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.