Fatih'te, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
F.M. idaresindeki 16 FY 469 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Haliç Köprüsü çıkışında M.K. hakimiyetindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan, sürücünün eşi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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