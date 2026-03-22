Fatih'te Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."