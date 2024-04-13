Fatih'te Pazarlık Yapan Taksiciye Ceza

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Fatih'te pazarlıkta anlaşamadığı müşterileri aracından indirdiği öne sürülen ve çalışma ruhsatı süresinin bittiği belirlenen taksiciye 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin dün taksilere yönelik denetiminde, Mustafa Paşa Sokak'ta bir taksi şoförünün pazarlık ettiği ancak anlaşamadığı yolcuları aracından indirdiği belirlendi.

Ekipler, araç bilgilerinden kimliğini tespit ettikleri Ö.E'yi yakaladı.

Taksi şoförü Ö.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesi uyarınca 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi.

Taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle iptal edilirken araç trafikten men edildi.