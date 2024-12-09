Fatih'te rehin alma krizinde şüpheli teslim oldu

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Fatih'te restoranda tartışma yaşadığı kız arkadaşını bıçakla rehin alan ve polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir restoranda yabancı uyruklu S.B.Ş. ile kız arkadaşı E.G.F. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında S.B.Ş. eline aldığı bıçağı kız arkadaşının boğazına dayayarak, rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından elindeki bıçağı bırakan şüpheli, teslim oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Rehin alınan E.G.F'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelinin kız arkadaşını rehin aldığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.