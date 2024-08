Fatih\'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik\'in cenazesi toprağa verildi

Güncel

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in (40) cenazesi Sultangazi'de toprağa verildi.

Esenler'de ikamet eden ve Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vefat eden Özçelik'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Özçelik'in cenazesi, dün akşam kılınan cenaze namazının ardından Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden ağabey Burhan Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki anneden 14 kardeş olduklarını, anne ve babasının hayatta olmadığını, saldırıda hayatını kaybeden zihinsel engelli kardeşi Ayhan Özçelik'e kendilerinin baktığını söyledi.

Ayhan Özçelik'in, olayın yaşandığı gün kız kardeşini ziyarete gittiğini anlatan Özçelik, "Gece 03.00-04.00 civarında oradan geçiyormuş. 5-6 köpeğin saldırısına uğramış. 05.30 civarında oradan bir motorlu geçerken görmüş. Köpekler buna saldırdığı için o da kaçmış. İleride çöp arabası varmış, çöpçüler gelince bakmışlar ki 5-6 köpek üstündeler. Köpekler çöpçülere de saldırıyor. Saldırınca bunlar da sopaları alıp üstlerine yürüyorlar. Çöpçüler geldiğinde köpeklerin patileri rahmetlinin üzerindeymiş. Çöpçüler o dakika oraya gelmese demek sabaha kadar bütün etini yiyeceklermiş." dedi.

Köpeklerin daha önce de akrabalarına saldırdığını vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Aynı köpekler aynı yerde saldırdı. Belediyeye ilettiler, 'tamam, halledeceğiz' dediler. Taziyemiz kalksın, bundan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Biz köpeklere, hayvanlara karşı değiliz ama illa insanların ölmesi mi lazım? Bugün benim kardeşim yarın başkasının çocuğu, başkasının kardeşi de ölebilir. Bazı insanlar sosyal medyada 'Bilerek yapıyorlar, abartıyorlar.' diyorlar. Gelselerdi görselerdi cenazeyi, insanları görselerdi. Bu kadar olur mu ya? Hayvanlara karşı değiliz ki alsın devlet hayvanları, götürsünler barınak yapsınlar, orada ömür boyu beslesinler. Yani yazık günah, şimdi çoluk çocuğumuzu bırakamıyoruz dışarıya. Her sokakta, her mahallede on tane köpek var. Bununla ilgili yasal süreç başlatacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Başka canlar yanmasın. Yazık günah, kardeşimi parça parça yapmış köpekler, ne hakları var?"

"Hayvanseverlerin gözünde bizim çocuklarımız mı değersiz?"

Abla Aycan Özçelik de canının yandığını, yetkililerin gerekeni yapmasını beklediklerini belirterek, yaşadığı acının dindirilemeyeceğini söyledi.

Kardeşinin engelli olduğunu hatırlatan Özçelik, şunları söyledi:

"O çocuk özürlüydü, engelli bir çocuktu. Bizim çocuklarımız sokağa gitmesinler mi, gezmesinler mi? Bu hayvanlar bizim çocuklarımızdan daha mı değerliler? Bu hayvanseverlerin gözünde bizim çocuklarımız mı değersiz? O hayvanlar daha mı değerliler? Ne olursa olsun bir şeyler yapın, ne gerekiyorsa onu yapın. Bizim acımızı dindirin. Bir şeyler yapsınlar, artık bunu istiyoruz. Çocukları sokağa insinler, insanlar rahatlıkla gezsinler, dolaşsınlar. Kardeşimiz paramparça ettiler ya, insanın kanını emmişler artık. Kim oradan geçiyorsa kesiyor, parçalıyor, atıyorlar oraya. Müdahale etsinler, bir şeyler yapsınlar, canımızı yakmasınlar artık."

"Bu çocuk bugün iki köpek öldürseydi, dünyayı başlarına yıkarlardı"

Ayhan Özçelik'in amcasının oğlu Yusuf Özçelik ise belediye çalışanlarının gönderdiği fotoğrafla olaydan ilk kendisinin haberdar olduğunu anlattı.

Haberi alıp hastaneye koştuğunu ve doktorlardan bilgi aldığını dile getiren Özçelik, maktulün boğazının parçalandığını, vücudunun çeşitli yerlerinde yara bulunduğunu vurguladı.

Başıboş köpeklerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özçelik, "Sadece bizim şikayetimiz değil, orada yaşayan insanların da şikayeti var. Bu bizim başımıza gelen bir olay, tabii ki başkasının başına da gelmesin, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Bugün yarın okullar açılacak, çocuklar okula gidecek. Servis kullanmayan insanlar var. Bunun çözülmesi lazım, devletimizden beklediğimiz bu. Kimsenin de bunun önüne çıkmaması lazım." diye konuştu.

Başıboş hayvanların toplatılmasına karşı duran hayvanseverlere tepki gösteren Özçelik, "Bugün cenazemiz oldu, burada bir tanesi gelmedi buraya. Kimse bize bir şey sormadı, nasıl oldu diye. Tepkimiz hayvanseverlere. Bu çocuk bugün iki köpek öldürseydi, dünyayı başlarına yıkarlardı, ülkenin altını üstüne getireceklerdi. Gerçek bu. Bu çocuk bugün öldürüldü, bir tanesi 'Başınız sağ olsun, keşke öyle olmasaydı.' demedi. Bize baş sağlığı dileyebilirlerdi." ifadelerini kullandı.