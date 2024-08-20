Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişinin köpekleri barınağa götürüldü - Son Dakika
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Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişinin köpekleri barınağa götürüldü

Fatih\'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişinin köpekleri barınağa götürüldü

Fatih Belediyesi, Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği alandaki köpekleri toplamak için çalışma başlattı. 3 köpek Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

20.08.2024 15:49
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Fatih'te Ayhan Özçelik'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Fatih Belediyesi, Özçelik'in Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği yerdeki sahipsiz köpekleri toplamak için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Özçelik'in hayatını kaybettiği otluk alana gelen Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler ile zabıtalar, söz konusu alanın özel mülk olması nedeniyle savcılıktan izin alarak çalışma yaptı.

Ekipler bölgede 6 köpeğin bulunduğunu tespit etti.

Köpeklerden 3'ü sakinleştirici iğne ile uyuşturulduktan sonra ekipler tarafından Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Diğer 3 köpeğin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayhan Özçelik'in yaşamını yitirdiği otluk alana gelen akrabası Burhan Deli ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 gün önce de aynı bölgede bir kadının köpek saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin bir akrabalarının çocuğuna da saldırdığını kaydeden Deli, "Şu anda yatıyor, her tarafını parçalamışlar. Bu çocuğa da saldırmışlar, belediyenin temizlik işçileri sabah bulmuş. Köpekler başında bekliyormuş. Temizlik işçileri çocuğu köpeklerin elinden almış. Biz buralarda oturuyoruz, korkumuzdan geçemez olduk. Hayvanseverler gelsin o zaman bu hayvanlara sahip çıksınlar. İnsanları telef ettiler." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişinin köpekleri barınağa götürüldü - Son Dakika

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