Fatih'te silahlı kavgada yaralanan 2 kişiyle ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te silahlı kavgada yaralanan 2 kişiyle ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Fatih'te 24 Ekim'de Mevlanakapı Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheliye ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı ve 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Fatih'te iki kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Mevlanakapı Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, cadde üzerinde bir aracın hızlı kullanılması nedeniyle iş yeri önünde bekleyen İ.Y. (34) ile araçtakiler arasında tartışma çıktığı belirlendi.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen B.A'nın (17) İ.Y'yi kesici aletle yaraladığı, bunun üzerine İ.Y'nin araca silahla ateş açtığı, araçta bulunan E.M'nin yaralandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, silahla ateş açan İ.Y. ile olayda kullanılan silahı sakladığı belirlenen A.K. (47) yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Çalışmaların devamında B.A. ile olaya karıştığı belirlenen E.H.A. (19) da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve A.K. tutuklanırken, B.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerden E.H.A. hakkındaki işlemler sürüyor.

Kaynak: AA
Ev hapsi3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te silahlı kavgada yaralanan 2 kişiyle ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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