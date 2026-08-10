Fatih’te Su Kesintisi!
11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde Fatih ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.
(İSTANBUL) - İstanbul'un Fatih ilçesinde, "Sarayburnu-Münzevi Samatya" isale hattında yürütülecek depreme karşı güçlendirme ve montaj çalışmaları nedeniyle 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde bazı mahallelerde 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.
Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında, "depreme karşı dayanıklılığı artırma çalışmaları" gerçekleştirilecek. Esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında ilçedeki bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyecek.
Planlı kesinti, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayıp 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar devam edecek. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde:
Cerrahpaşa Mahallesi
Haseki Sultan Mahallesi
Kocamustafapaşa Mahallesi
Sümbülefendi Mahallesi
Yedikule Mahallesi
Silivrikapı Mahallesi
Seyyid Ömer Mahallesi
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