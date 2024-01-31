FATİH\'te Tarihi Han İçerisinde Yangın Çıktı

Yangın, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi Kapalıçarşı'nın yanında bulunan iş hanında çıktı. Ayakkabı deposu olarak kullanılan alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. İş hanının karşısında esna olan Rasim Kurtuluş, "Farkında değildik. Depoda dumanları gördük. İtfaiyeye haber verince sağ olsunlar bir 10 dakika içinde buraya geldiler. Yaklaşık iki saattir söndürmeye uğraşıyorlar hanı. Şu anda söndü gibi. Kimi sigaradan oldu diyor, kimisi elektrik kaçağından oldu diyor. Daha net bir bilgi yok. İnşallah söyleyecekler. Yukarısı depo. O konuda bir bilgim yok illaki ruhsatlıdır. Birileri varmış ama çıkmışlar yani kimseye bir zarar gelmedi bildiğimize göre ambulans vardı ama gelen giden olmadı yani bir sıkıntı yok çok şükür. Sadece yangın var. O da söndü şu anda. Bir yere sıçramadan bitti yani çok şükür" dedi.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Crespo'dan sonra Emre Mor ile de yollarını ayırıyor. Forma şansı bulamayan futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Emre Mor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 aylık sözleşme imzalayacak ve sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.
İstanbul Fatih'te bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böçkün, sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak ünlenmişti.
İki yıldır devam eden savaşta Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti. Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › FATİH'te Tarihi Han İçerisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?