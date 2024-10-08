Fatih'te Trajik Olay: Eşini Bulan Koca Kendine Zarar Verdi - Son Dakika
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Fatih'te Trajik Olay: Eşini Bulan Koca Kendine Zarar Verdi

Turgut M., tartıştığı eşi Dilber M.'yi evde ölü buldu, kendine bıçakla zarar vererek hastaneye kaldırıldı.

08.10.2024 09:59
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FATİH'te, iddiaya göre sabah evden tartışarak çıkan Turgut M., akşam eve geldiğinde eşinin cansız bedenini buldu. Bıçakla kendine zarar veren Turgut M. hastaneye kaldırılırken, Dilber M.'nin ölüm nedenini belirlemek için polis inceleme yaptı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Yeşil Tekke Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Turgut M. sabah saatlerinde eşi Dilber M. ile tartışarak evden çıktı. Turgut M. akşam eve geldiğinde ise eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Turgut M. bunun üzerine kendisine bıçakla zarar verdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilber M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Turgut M.'yi ise ambulansla hastaneye sevk etti. Polis, olayla ilgili evde detaylı inceleme yaptı. Evde incelemeler sürerken, Dilber M.'nin ölüm haberini alan yakınları ise sokakta sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından Dilber M.'nin cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Trajik Olay: Eşini Bulan Koca Kendine Zarar Verdi - Son Dakika

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