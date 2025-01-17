Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncel

Fatih'te bir iş yerine yapılan baskında 7 kilo 30 gram metamfetamin ve 31 kilo 710 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Bir kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara karşı çalışma başlatıldı. İncelemeler sonucunda Fatih'te bir iş yerinde uyuşturucu imal edilip satıldığı tespit edildi. Söz konusu adrese yapılan operasyonda toplam 7 kilo 30 gram metamfetamin, 31 kilo 710 gram sıvı metamfetamin ve bin 615 lira para ele geçirildi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.