Fatih'te Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı

Fatih\'te Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı

Fatih ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerine satır ve çekiçle karşı koyan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 63 tramadol cinci hap, 17 extacy hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

11.05.2024 10:44
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Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerine satır ve çekiçle karşı koyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

8 Mayıs'ta gece Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekiplere şüpheli K.A.H, kapıda satır ve çekiçle karşı koydu.

Ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramalarda 63 tramadol cinci hap, 17 extacy hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "görevli memura mukavemet" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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